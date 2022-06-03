Неон – это газ, принадлежащий к группе так называемых "благородных". Его используют при изготовлении микросхем как ключевой компонент лазерных установок. Россия, являясь одним из поставщиков, решила ограничить его экспорт.

Ситуация особенно тревожна на фоне недавних новостей об остановке работы двух украинских заводов, являвшихся основными мировыми производителями неона. "Криоин" и "Ингаз", расположенные в Одессе и Мариуполе соответственно, вместе обеспечивали до 54 процентов всех мировых поставок этого газа. Российское вторжение остановило работу обоих предприятий, поставив под угрозу производство чипов по всему миру, и без того находящееся в затруднительном положении из-за бесконечных дефицитов.

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Неоновая месть

Пострадавшая от мировых санкций Россия ограничила экспорт благородных газов до конца 2022 года, чтобы "укрепить свои позиции на рынке". Об этом в четверг, 2 июня, сообщило рашистское Министерство торговли.

Вполне возможно, что к такому решению Путина подтолкнули новые санкции Тайваня, несколько дней назад запретившего поставки не только чипов, но и литографического оборудования для их изготовления в Россию и Беларусь. Под запрет попала микропроцессорная техника, отвечающая хотя бы одному из трех определенных условий, одно из которых – частота электронного компонента превышает 25 мегагерц.

Чтобы отомстить стране, являющейся крупнейшим в мире производителем полупроводников, и могли придумать именно такие ограничения.

По данным Reuters, на долю России приходится 30 процентов мировых поставок благородных газов.

Она поставляла продукцию в разные страны – например, в Японию.

Теперь до 31 декабря экспорт будет разрешен только при наличии специального государственного разрешения.

Этот шаг позволит "перестроить те цепочки, которые сейчас разорваны и построить новые", говорит заместитель Министра торговли Василий Шпак.

Мы планируем увеличить наши производственные мощности [благородных газов] в ближайшем будущем. Мы считаем, что у нас будет возможность быть услышанными в этой глобальной цепочке, и это даст нам некоторое конкурентное преимущество, если потребуется выстроить взаимовыгодные переговоры с нашими коллегами.

– добавляет Шпак.

По словам экспертов, ограничение российского экспорта может усугубить дефицит чипов на мировом рынке.