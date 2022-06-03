Ситуация особенно тревожна на фоне недавних новостей об остановке работы двух украинских заводов, являвшихся основными мировыми производителями неона. "Криоин" и "Ингаз", расположенные в Одессе и Мариуполе соответственно, вместе обеспечивали до 54 процентов всех мировых поставок этого газа. Российское вторжение остановило работу обоих предприятий, поставив под угрозу производство чипов по всему миру, и без того находящееся в затруднительном положении из-за бесконечных дефицитов.
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Неоновая месть
Пострадавшая от мировых санкций Россия ограничила экспорт благородных газов до конца 2022 года, чтобы "укрепить свои позиции на рынке". Об этом в четверг, 2 июня, сообщило рашистское Министерство торговли.
- По данным Reuters, на долю России приходится 30 процентов мировых поставок благородных газов.
- Она поставляла продукцию в разные страны – например, в Японию.
- Теперь до 31 декабря экспорт будет разрешен только при наличии специального государственного разрешения.
- Этот шаг позволит "перестроить те цепочки, которые сейчас разорваны и построить новые", говорит заместитель Министра торговли Василий Шпак.
Мы планируем увеличить наши производственные мощности [благородных газов] в ближайшем будущем. Мы считаем, что у нас будет возможность быть услышанными в этой глобальной цепочке, и это даст нам некоторое конкурентное преимущество, если потребуется выстроить взаимовыгодные переговоры с нашими коллегами.
– добавляет Шпак.
По словам экспертов, ограничение российского экспорта может усугубить дефицит чипов на мировом рынке.