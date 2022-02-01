Неодарвинизм под ударом: новое исследование поколебало наше понимание эволюции

Людям понадобились века, чтобы понять, что существует эволюция – непрерывный процесс развития и изменений. Теперь десятилетиями ученые пытаются понять принципы эволюции.

Долгое время считалось, что эволюция живых организмов, если говорить просто, – это цепочка случайных мутаций и их накопления. Одни мутации ни на что не влияют – например, наличие или отсутствие горбинки на носу. Другие становятся опасными и их носители вымирают, не передавая мутацию дальше. Полезные мутации способствуют выживанию, а потому передаются следующему поколению. Все вместе это называется естественным отбором. Но новое исследование ставит теорию "случайных мутаций" под сомнение.

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"Случайность не случайна"

Более века общепринято было считать, что мутации случайны. Но результаты исследования международной группы ученых говорят, что это не так. Мутации возникают не случайно, а как ответ на определенный внешний раздражитель.

Научная группа исследовала мутацию HbS, которая способствует защите человека от малярии. Оказалось, что большинство носителей HbS живут в Африке, а в Европе носителей значительно меньше – там малярия практически не встречается. Ученые считают, что мутация возникает не спонтанно и случайно, а в популяциях, где есть соответствующий внешний раздражитель – малярия, что помогает жителям выживать в специфических условиях.

Мы предполагаем, что на эволюцию влияют два источника информации: внешняя информация, которая является естественным отбором и внутренняя информация, что накапливается в геноме на протяжении поколений и влияет на возникновение мутаций,

– рассказывает руководитель исследования Ади Ливнат.

Такая точка зрения близка к так называемому "ламаркизму" – одной из теорий эволюции, утверждающей, что организм способен словно "направлять" собственную эволюцию в нужное направление. Проще говоря, возникают те мутации, которые актуальны и будут способствовать выживанию в конкретных условиях.

В целом ламаркизм считается маргинальной теорией эволюции. Он возник довольно давно и даже Чарльз Дарвин отрицательно к нему относился.

Но, возможно, отчасти "ламаркизм жив". Международная научная группа использовала новый метод для понимания того, были ли случайные мутации HbS. Принимались во внимание лишь те носители, которые не имели родителей с HbS. Если мутация была бы случайной, то должна была бы быть равномерно распространена. Но оказалось, что она чаще всего возникает именно в Африке, в популяциях, которые часто "подвергаются атакам" малярии. Таким образом эта мутация не является случайной, а возникает как ответ на внешний раздражитель.