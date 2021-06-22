Ученые подтвердили наличие на Венере необычной тектоники плит благодаря архивным данным

Земля и Венера образовались почти одновременно, они находятся на близких расстояниях от Солнца и имеют схожие размеры. Однако одна планета сегодня оказалась зеленой и полной жизни, а другая превратилась в одно из самых негостеприимных мест во всей Солнечной системе. Причина этой разницы до конца не известна, но она может быть связана с различиями в строении и динамике недр Венеры и Земли.

Литосфера Земли состоит из больших плит, которые плавают на поверхности расплавленной мантии, которая, смешиваясь, постоянно и активно их перемещает, "наращивает" новые океанические плиты и сталкивает континенты. Существует ли такая же тектоника плит на Венере, до сих пор точно не ясно.

Интересно 11 интересных фактов о Венере: что вы могли не знать о сестре Земли

Исследование Венеры

Некоторые данные указывают, что кора соседней планеты слишком толстая и массивная, чтобы в ней могла происходить такая активность. Однако многие ученые считают, что тектоника на Венере существует, хотя и в более ослабленном виде.

Ее литосферные плиты теснее связаны друг с другом и перемещаются гораздо слабее, чем на Земле. Однако движение существует – и его удалось продемонстрировать с помощью архивных данных, собранных еще в начале 1990-х космическим аппаратом NASA Magellan.

Какова тектоника Венеры

В радарных данных планетолог из Университета штата Северная Каролина Пол Бирн и его коллеги рассмотрели большие плиты литосферы на поверхности венерианских низин. Их структура указывает на взаимодействия между поверхностью и недрами, "неизвестные нигде в Солнечной системе, за исключением континентальных плит на Земле", отмечают авторы в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Похоже на то, что течения венерианской мантии вызывают смещение литосферных плит в горизонтальной плоскости, поэтому тектоника Венеры напоминает движение глыб льда на весеннем водоеме. Это показывает, что соседняя планета сегодня остается геологически активной, а ее тектоника действительно "промежуточный вариант" между высокой активностью Земли и полностью неподвижными мирами, такими как Марс, кора которого является цельной застывшей оболочкой.