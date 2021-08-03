Сейчас открыты только предварительные заказы. Получить свои устройства покупатели смогут в следующем году.

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Чем интересна консоль Playdate

Спрос на игровой гаджет компании Panic оказался настолько большим, что производителю пришлось корректировать свои планы по выпуску консоли.



Консоль Playdate от компании Panic / Фото Panic

Playdate получила очень минималистичный и компактный дизайн – она легко помещается в руке.

Одной из ее главных особенностей является способ введения в виде рукоятки, которую необходимо крутить.

Консоль оснащена небольшим монохромным дисплеем.

В ней отсутствует слот для карт microSD.



Консоль Playdate от компании Panic / Фото Panic

Из-за такого большого количества заказов, компания столкнулась с проблемами. Вышла из строя система обработки международных заказов и отслеживания запасов. Система показывала неправильные данные, ошибочно помечая их как проданные, что не позволяло потенциальным покупателям приобрести консоль.

Цена

Производитель оценил Playdate в 180 долларов. С покупкой пользователи бесплатно получат получат 24 игры – по две в неделю.

Игровая консоль Playdate от компании Panic: видео