Система ZTF J1813+4251 расположена в 3000 световых лет от Земли, и относится к классу катаклизмических переменных. Так называют пару, в которой одна из звезд является белым карликом и поглощает своего компаньона.

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Что известно о необычной паре звезд

Возраст звезд в этой системе составляет 8 миллиардов лет, а период их вращения равен 51 минуте – это минимальное из известных значений для такой пары. Сейчас расстояние между ними значительно сократилось и стало меньше дистанции от Земли до Луны.

Ученые утверждают, что большая звезда имеет температуру, сравнимую с солнечной, а ее размеры сравнимы с габаритами Юпитера. Белый карлик значительно меньше – он лишь в 1,5 раза больше Земли, но в то же время имеет очень плотное ядро, масса которого составляет 56% от массы нашего Солнца.

Звездный каннибализм

Малая звезда поглощает водород из верхних слоев своего компаньона, оставляя его в результате с необычно повышенным содержанием гелия. Под влиянием гравитационных сил большая звезда также приобретает вытянутую каплеобразную форму, что также объясняет переменный уровень яркости двойной системы.

Из-за этих процессов во время поглощения водорода система может производить "огромные переменные вспышки света" – раньше их связывали с неизвестным катаклизмом (отсюда и название пара), но сейчас у астрономов более четкое представление о происходящих процессах.