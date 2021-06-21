Бункерный комплекс La Coupole построили нацисты для запусков ракет ФАУ-2, нацеленных на Лондон и южные районы Англии. В сентябре 1944 года он был захвачен и по приказу Уинстона Черчилля частично снесен.

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Планетарий в старом бункере

История здания на этом не закончилась. В 60-е годы разрушенный комплекс восстановили и использовали в рамках космической программы США "Аполлон". После ее закрытия о бункере опять на какое-то время забыли. Но в 90-е годы превратили в военный музей, частью которого стал планетарий.

Недавно в планетарии провели реконструкцию, установив новую цифровую систему, которая сможет создавать 3D-изображения с разрешением 10К.

Планетарий в немецком бункере времен Второй мировой / Фото RSA Cosmos

В результатепосетители планетария получат доступ к ультрареалистичным изображениям, благодаря уникальному сочетанию программного обеспечения SkyExplorer 2021 из двенадцати 4К-проекторов Sony VLP-GTZ380 в 15-метровом цифровом куполе.

Идеальную картину ближнего и дальнего космоса "нарисуют" лазерные проекторы SXRP, способные выдать 10 000 люмен и поддерживать 100-процентную цветовую гамму DCI-P3 с наименьшими цветовыми нюансами.



Планетарий в немецком бункере времен Второй мировой / Фото RSA Cosmos

В рамках проекта установили новые сиденья, в подлокотники которых вмонтированы панели управления, для взаимодействия с посетителями планетария.