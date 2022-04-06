Hydra считалась крупнейшим местом для сбыта наркотиков, поддельных документов, краденых данных и заказа нелегальных услуг. Кроме того, там можно было купить оружие.
Интересно Во всех регионах России, кроме Москвы, отключились сайты судов: причину не называют
Гидра обезглавлена
- В Управлении криминальной полиции сообщают, что были отключены и арестованы серверы ресурса, расположенные в Германии.
- Он, хоть и работал на весь мир, в основном был ориентирован на российскую аудиторию. Есть ли у преступников серверы в России, неизвестно.
- Также правоохранители изъяли криптовалюту на сумму около 23 миллионов евро.
- Сайт Hydra в даркнете ушел в офлайн и больше не работает.
Hydra работала с 2015 года и насчитывала более 19 тысяч продавцов. Покупателей же насчитали 17 миллионов аккаунтов по всему миру. В 2020 году оборот этой площадки составил 1,23 миллиарда евро.
Немецкая полиция совместно со следователями из США начали расследование в отношении Hydra в августе 2021 года. Основатели, владельцы и администраторы сайта прежнему находятся в розыске, сейчас полиция пытается разоблачить причастных лиц и установить их местоположение.