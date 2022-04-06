Hydra считалась крупнейшим местом для сбыта наркотиков, поддельных документов, краденых данных и заказа нелегальных услуг. Кроме того, там можно было купить оружие.

Интересно Во всех регионах России, кроме Москвы, отключились сайты судов: причину не называют

Гидра обезглавлена

В Управлении криминальной полиции сообщают, что были отключены и арестованы серверы ресурса, расположенные в Германии.

Он, хоть и работал на весь мир, в основном был ориентирован на российскую аудиторию. Есть ли у преступников серверы в России, неизвестно.

Также правоохранители изъяли криптовалюту на сумму около 23 миллионов евро.

Сайт Hydra в даркнете ушел в офлайн и больше не работает.

Hydra работала с 2015 года и насчитывала более 19 тысяч продавцов. Покупателей же насчитали 17 миллионов аккаунтов по всему миру. В 2020 году оборот этой площадки составил 1,23 миллиарда евро.

Немецкая полиция совместно со следователями из США начали расследование в отношении Hydra в августе 2021 года. Основатели, владельцы и администраторы сайта прежнему находятся в розыске, сейчас полиция пытается разоблачить причастных лиц и установить их местоположение.