История этого ресурса берет начало в 2013 году с форума, который носил то же название. Оригинальная платформа DiDW использовалась в качестве форума для обсуждения IT-безопасности и анонимности.

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Подробности

На пике своего развития в 2017 году сайт насчитывал 23 000 зарегистрированных пользователей и около 6 000 000 посещений в месяц. Но потом его профиль резко изменился. Достаточно быстро ресурс начали использовать для продажи незаконных товаров, включая оружие и наркотики, а также начали применять систему депонирования, чтобы защитить участников таких сделок от мошенничества. Это превратило DiDW в полноценную торговую площадку на базе форума.

Правоохранители пишут, что в 2016 году стрелок, совершивший массовое убийство в Мюнхене, приобрел орудие убийства и боеприпасы именно на DiDW. В результате в 2017 году сайт закрыли правоохранительные органы, а его оператора арестовали и приговорили к семи годам лишения свободы.

Клоны

В 2018 году в Даркнете появились сразу две новые версии сайта, новые владельцы которых открыто заявляли, что больше не заботятся о маскировке незаконных действий на DiDW.

Одна из версий закрылась в 2019 году без объяснения причин, но всего десять дней спустя в сети появилась третья версия маркетплейса.

Как теперь сообщает полиция, после пяти лет расследований наконец-то удалось установить личность предполагаемого администратора третьей версии DiDW, который и был арестован 25 октября 2022 года . Его имя не раскрывают, однако сообщают, что он студент 22 лет.

. Его имя не раскрывают, однако сообщают, что он студент 22 лет. Третий клон DiDW прекратил свою работу в марте 2022 года, и на тот момент сайт насчитывал около 16 000 зарегистрированных пользователей, 28 000 публикаций, и на нем работали 72 крупных продавца запрещенных товаров.

Правоохранители пишут, что теперь подозреваемому грозит уголовное обвинение в управлении незаконной торговой платформой, что влечет наказание до 10 лет лишения свободы.