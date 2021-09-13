Правительство Германии и парламентский комитет по внутренним делам бундестага провели совместное заседание. Его посвятили обсуждению приобретения Федеральным управлением уголовной полиции ФРГ программного обеспечения Pegasus. Произошло это еще два года назад.

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Что известно

Соглашение между компанией и полицией держали в "строжайшей тайне", поскольку юристы понимали, что это противоречит некоторым положениям немецкого законодательства. Дело в том, что Pegasus дает возможность вторжения в частную жизнь граждан и нарушает их право на конфиденциальность.

Pegasus способен обходить протоколы безопасности в iOS и Android, используя некоторые уязвимости операционных систем. Программа умеет перехватывать телефонные звонки, СМС-сообщения, электронную почту, контактную и другую информацию. Сторона, которая руководит шпионской программой, может включать микрофоны и видеокамеры с целью наблюдения, записывать разговоры, получать доступ к настройкам и определять местоположение.

Компания-разработчик NSO утверждает, что продавала шпионское ПО исключительно государственным структурам. Однако это никоим образом не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны таких организаций, на чем и подчеркнули защитники конфиденциальности. Сторона защиты отмечает, что версия программы, которую купило управление уголовной полиции, по умолчанию блокирует определенные функции для предотвращения злоупотреблений. Как это работает на практике, не ясно.

Что говорит правительство Германии

Согласно заявлению представителей правительства, Pegasus использовался в отдельных операциях, связанных с терроризмом и организованной преступностью, только с марта этого года . Федеральный конституционный суд Германии разрешил использовать шпионские программы на мобильных телефонах и компьютерах объектов наблюдения только в особых случаях.

. Федеральный конституционный суд Германии разрешил использовать шпионские программы на мобильных телефонах и компьютерах объектов наблюдения только в особых случаях. Член парламента от Партии зеленых Константин фон Нотц назвал это "кошмаром для верховенства закона". Он требует "полного разъяснения" от федерального правительства относительно того, кто "конкретно несет ответственность за покупку и использование шпионского программного обеспечения".

Франк Убералл, председатель Ассоциации немецких журналистов, сказал, что профсоюз хотел знать, "шпионили ли за журналистами без их ведома, как и раньше их источники в безопасности".

Напомним, о Pegasus стало известно широкой публике в начале июля. Тогда ряд известных изданий вместе с международными правозащитными организациями опубликовали совместное расследование, которое потрясло весь мир: более 50 тысяч телефонных номеров потенциальных "жертв" троянского вируса Pegasus могли находиться под длительным слежкой. Среди них нашлись политики, вроде президента Франции Эммануэля Макрона, известные бизнесмены, как Павел Дуров, правозащитники, журналисты, активисты. Журналисты отмечали, что авторитарные правительства в Марокко, ОАЭ и Мексике использовали программу, чтобы следить за невиновными людьми, а не для борьбы с терроризмом.