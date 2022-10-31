Нельзя осуществить платежи: в приложении Монобанка произошел сбой

Вечером 31 октября в работе приложения Monobank произошел сбой. Часть клиентов не может зайти в приложение, часть – сделать перевод средств.

Клиенты начали замечать проблемы в работе программы интернет-банка где-то в 17:30.

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Впоследствии соучредитель Monobank Олег Гороховский объяснил, что речь идет о сбое в процессинге.

Есть проблемы с входом в приложение. Ориентировочное время смещения 19:30. Извините за то, что подводим,

– отметил Гороховский.

Monobank четко выразил отношение к поклонникам "русского мира"

Недавно в Monobank заявили, что удалят русский язык и оставят только украиноязычный интерфейс.

Гороховский объяснил такое решение тем, что русский язык "ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно".

В апреле соучредители Monobank заявляли, что закроют счета более 11 тысяч клиентов, которые, по его данным, до российского вторжения 24 февраля находились в России, Беларуси, в Крыму, на территории псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", в Сирии, Эритрее и Северной Корее и не покинули эти территории.

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