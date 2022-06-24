Некоторые земные спутники ускорили падение в атмосферу: учёные знают причину

Несколько спутников, находящихся на орбите Земли, начали быстро падать в атмосферу. Аппараты опускаются с необычно высокой скоростью — до 10 раз больше, чем раньше.

Операторы Европейского космического агентства (ЕКА) заметили, что с конца 2021 года спутники начали на большой скорости снижаться к атмосфере Земли. Эксперты связывают это с началом нового солнечного цикла и увеличением излучения от звезды.

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Что происходит на орбите

В настоящее время речь идет только о спутниках Swarm, измеряющих магнитное поле вокруг Земли. Именно они, по данным агентства, начали падать из-за сильного солнечного излучения. Задела ли проблема другие аппараты, неясно.

Аппараты опускаются в атмосферу с необычно высокой скоростью — до 10 раз быстрее, чем раньше.

За последние пять-шесть лет спутники падали примерно на два с половиной километра в год. Но с декабря этот процесс усилился: теперь скорость погружения составляет 20 километров в год,

– говорит руководитель миссии ЕКА Swarm Аня Стромме.

Как объясняют в ЕКА, находящиеся на орбите спутники всегда сталкиваются с сопротивлением остаточной атмосферы, которая постепенно замедляет их движение и в конечном итоге заставляет аппарат падать обратно на планету.

Обычно они не переживают так называемый повторный вход в атмосферу и сгорают в ней.

Это атмосферное сопротивление, к примеру, принуждает диспетчеров Международной космической станции делать регулярные маневры, чтоб поддерживать орбиту станции на высоте 400 километров над Землей. Однако спутники таких привилегий часто лишены.

К счастью, три спутника Swarm, запущенные в 2013 году, имеют собственные двигатели, поэтому операторы смогли откорректировать их высоту. Два из них находятся на расстоянии 430 километров от поверхности Земли, а третий чуть дальше – 515 километров. Последний пострадал от Солнца меньше.

Ученым известно, что интенсивность сопротивления зависит от солнечной активности – точнее, от количества солнечного ветра, которое меняется в зависимости от 11-летнего солнечного цикла. Последний цикл, официально завершившийся в декабре 2019 года, был не очень активным. Но с прошлой осени Солнце извергает все больше солнечного ветра, порождает вспышки и выбросы корональной массы с нарастающей скоростью. Верхние слои атмосферы Земли, а также спутники уже почувствовали на себе последствия этого.