SpaceX организует свободный доступ к интернету Starlink в пострадавшей от наводнения Германии
Источник:Teslarati
Несколько дней назад Германия пострадала от разрушительного наводнения после проливных дождей. Отдельные районы сильнее пострадали от стихийного бедствия, спасательные операции до сих пор продолжаются. Помочь справиться с непростой ситуацией решила компания SpaceX, которая уже начала бесплатно предоставлять спутниковый интернет Starlink жителям некоторых наиболее пострадавших районов страны.
В районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц наблюдаются большие проблемы со связью, поскольку действующие коммуникации сильно пострадали от наводнения. В этой ситуации спутниковый интернет Starlink может стать очень полезным для жителей этих территорий.
Интересно SpaceX может обеспечить глобальное покрытие интернетом Starlink уже в сентябре
Как работает бесплатный Starlink в Германии
Согласно имеющимся данным, уже сейчас в нескольких населенных пунктах региона развернуто 12 терминалов Starlink, которые обеспечивают бесплатный доступ к интернету и помогают людям общаться с родственниками и местными властями. Также известно, что в ближайшее время количество терминалов будет увеличено до 35 единиц.
Конечно, развертывание терминалов Starlink для обеспечения доступа в интернет – это временное решение проблемы, но в сложившейся ситуации оно очень ценное.
Спутниковая система компании SpaceX поможет поддерживать связь внутри пострадавших районов до тех пор, пока не будут устранены последствия наводнения и покрытие сотовых сетей не восстановят.Согласно имеющимся данным, сейчас более 70% из более чем 500 уничтоженных наводнением сотовых станций введены в эксплуатацию.
Европа пострадала от ужасных наводнений: самое важное
- Западную Европу накрыли сильные ливни, которые вызвали масштабные наводнения. В частности, больше всего пострадали Германия, Швейцария, Нидерланды и Бельгия.
- В восточной Баварии власти объявили чрезвычайное положение, а между Германией и Чехией приостановлено железнодорожное сообщение.
- Известно о по меньшей мере 160 жертвах непогоды в Германии, тысячи людей пропали без вести.
- Непогода уже перешла и к Австрии. В регионе Зальцбург местная река вышла из берегов и подтопила несколько поселков.
- Ученые назвали причиной стихийных бедствий изменение климата. И озвучили неутешительный прогноз – такие природные явления будут случаться все чаще.