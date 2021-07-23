В районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц наблюдаются большие проблемы со связью, поскольку действующие коммуникации сильно пострадали от наводнения. В этой ситуации спутниковый интернет Starlink может стать очень полезным для жителей этих территорий.

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Согласно имеющимся данным, уже сейчас в нескольких населенных пунктах региона развернуто 12 терминалов Starlink, которые обеспечивают бесплатный доступ к интернету и помогают людям общаться с родственниками и местными властями. Также известно, что в ближайшее время количество терминалов будет увеличено до 35 единиц.

Конечно, развертывание терминалов Starlink для обеспечения доступа в интернет – это временное решение проблемы, но в сложившейся ситуации оно очень ценное.

Спутниковая система компании SpaceX поможет поддерживать связь внутри пострадавших районов до тех пор, пока не будут устранены последствия наводнения и покрытие сотовых сетей не восстановят.

Согласно имеющимся данным, сейчас более 70% из более чем 500 уничтоженных наводнением сотовых станций введены в эксплуатацию.

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