Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, такая ситуация наблюдается в ряде магазинов крупных городов россии. Практически любую технику в магазинах Huawei продавать отказываются. Исключение только некоторые модели наушников и аксессуары вроде чехлов и защитного стекла.

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Что происходит с техникой Huawei в россии

Интересно, что сотрудники магазинов не сообщают, когда изменится ситуация. По предварительной информации ритейлеры ожидают поставки техники в сентябре, но однозначной информации по этому поводу нет. Очевидно, к тому времени магазины Huawei будут работать в режиме музея техники.

Сотрудник одного из магазинов объяснил ситуацию "проблемами с параллельным импортом". Но интересно, что техники компании Huawei нет в российском списке товаров, для которых разрешен импорт без согласия владельца бренда. Похоже, что Huawei все же пытается соблюдать запрет на поставку техники в россию, поэтому ритейлеры просто не имеют достаточно смартфонов для продажи.

Интересно, что перед тем, как у российского ритейлера "Премиум ритейл", продающего технику Huawei, возникли проблемы, он подал в суд на китайскую компанию. Оператор хотел взыскать с Huawei 3,6 миллиона рублей задолженности за управление фирменными магазинами.

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