Действительно ли нейтронные звезды очень тяжелые

Нейтронные звезды известны нам, в большинстве случаев, благодаря пульсарам – источникам пульсирующего радиоизлучения. Характерно то, что сначала их существование было теоретически описано, а уже позже, в 1967 году, их открыли благодаря астрономическим наблюдениям.

Часто в сети можно встретить такую фразу: "чайная ложка вещества из нейтронной звезды будет иметь массу, как Земля". Но нейтронная звезда не такая тяжелая, как может показаться. Например, существуют нейтронные звезды с массой 1,4 массы Солнца. Тут все дело в гравитации.

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Пульсар в Парусах / Фото Wikipedia

Секрет нейтронных звезд

Имея массу 1,4 от массы Солнца, нейтронная звезда будет иметь диаметр всего 10 километров. То есть, плотность вещества объекта невероятно велика. Именно поэтому "чайная ложка вещества из нейтронной звезды будет иметь массу, как Земля".

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Звезда удерживается балансом между гравитацией, которая пытается сжать ее, и давлением, создаваемым процессами ядерного синтеза в ее ядре, который противодействует гравитации. Когда запас топлива исчерпан, сила тяжести берет верх, и звезда коллапсирует.

Если звезда имеет массу от 8 до 20 масс Солнца, то этот коллапс сжимает ядро звезды до чрезвычайно высокой плотности. В то время, как внешние слои звезды разлетаются в результате колоссального взрыва "сверхновой", ядро остается в виде сверхплотной нейтронной звезды.

Если первоначальная звезда имеет массу от 20 масс Солнца, то ядро коллапсирует в черную дыру.