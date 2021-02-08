Братья Люмьер в первую очередь известны благодаря фильму "Прибытие поезда", однако они отсняли немало других короткометражек. В частности, Луи Люмьер первым снял видео с котиком, которые так популярны сегодня.

Видео датируется 1899 годом поэтому ему уже целых 122 года. Оригинальная короткометражка Люмьера была черно-белой, однако с помощью нейросети ее покрасили, подняли разрешение и сгенерировали дополнительные кадры, чтобы видео выглядело более плавным.

Интересно Нейросеть "реанимировала" самое старое из существующих видео

Отреставрированное видео с кошкой Люмьеров:

Nothing has changed - everything has changed. The world's first cat clip ever from 1899. "Little girl and cat" by the well known French Lumiere brothers. Colorized and speed adjusted.pic.twitter.com/wk5BsTmiHL — ArtNouveauDeco (@NouveauDeco) February 1, 2021

Стоит добавить, что цвета нельзя считать исторически достоверными. Модель выбирает их, ориентируясь на данные, полученные во время анализа других роликов и фотографий; например, вполне возможно, что кошка была не черной, а темно-рыжей. Так или иначе, кошачьи повадки на видео переданы точно.

Видео Луи Люмьера выглядело до обработки и восстановления: