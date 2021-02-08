Первое в мире видео с котиком отреставрировали и покрасили
Братья Люмьер в первую очередь известны благодаря фильму "Прибытие поезда", однако они отсняли немало других короткометражек. В частности, Луи Люмьер первым снял видео с котиком, которые так популярны сегодня.
Источник:24 канал
Видео датируется 1899 годом поэтому ему уже целых 122 года. Оригинальная короткометражка Люмьера была черно-белой, однако с помощью нейросети ее покрасили, подняли разрешение и сгенерировали дополнительные кадры, чтобы видео выглядело более плавным.
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Отреставрированное видео с кошкой Люмьеров:
Стоит добавить, что цвета нельзя считать исторически достоверными. Модель выбирает их, ориентируясь на данные, полученные во время анализа других роликов и фотографий; например, вполне возможно, что кошка была не черной, а темно-рыжей. Так или иначе, кошачьи повадки на видео переданы точно.
Видео Луи Люмьера выглядело до обработки и восстановления:
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