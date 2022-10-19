Ученые Центра последипломного образования Нью-Йоркского городского университета представили алгоритм под названием CODE-AE. Он может проверять новые лекарственные соединения и точно прогнозировать их эффективность для людей. В ходе испытаний теоретически удалось найти персонализированные лекарства для более 9000 конкретных пациентов. В перспективе это может существенно повысить точность, уменьшить время и цену разработки лекарств.

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Что известно о CODE-AE

В работе анализировались данные о клетках пациентов. Массив настоящих характеристик их состояния загружали в систему, которая потом анализировала, как они работают. Затем туда "добавляли" лекарства и наблюдали, как исходные виртуальные клетки реагируют на тот или иной состав.

Используя CODE-AE, мы проверили 59 лекарств для 9808 пациентов с раком. Наши результаты соответствуют существующим клиническим наблюдениям,

– пишут ученые в отчете.

Точное и надежное прогнозирование реакции пациента на новое химическое соединение имеет решающее значение для открытия нового лекарства и выбора уже имеющегося препарата для конкретного пациента. Однако раннее тестирование непосредственно на людях неэтично и невозможно с точки зрения закона. Это является основным фактором высокой себестоимости исследований и их продолжительности.

Наша новая модель машинного обучения может справиться с проблемой. CODE-AE использует дизайн, вдохновленный биологией, и преимущества последних достижений в области машинного обучения,

– рассказал профессор компьютерных наук, биологии и биохимии Лей Се.

Следующей задачей исследовательской группы является разработка способа надежно предполагать влияние концентрации нового лекарства и их метаболизма на организм человека. Исследователи также отметили, что нейросеть может быть сконфигурирована для точного прогнозирования побочных эффектов лекарства у конкретного человека.

Следует отметить, что в последние годы набирает популярность персонализированная медицина, когда лекарства и подход к лечению подбираются под конкретного пациента, иногда на клеточном уровне. Поэтому такая технология поможет двигаться в этом направлении.