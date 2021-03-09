Финские ученые научили нейронную сеть распознавать данные электроэнцефалограммы и создавать на ее основе изображения лица, которое отвечает индивидуальным эстетическим предпочтениям отдельного человека. Точность, с которой она предсказывала эстетические вкусы участников, была выше восьмидесяти процентов.

Ученые долгое время пытаются понять критерии, на основе которых мы принимаем решение о том, нравится ли нам внешность другого человека. Психологи смогли выделить определенные закономерности, но создать изображение, которое было бы привлекательным индивидуально для отдельного человека, до сих пор не удавалось. Решить этот вопрос взялись Мишель Спейп из Хельсинского университета и его коллеги, которые сначала с помощью набора из 30 000 изображений лиц знаменитостей научили нейросеть генерировать искусственные портреты. После чего 240 из них – 120 мужских и 120 женских – показали 30 студентам и сотрудникам университета.

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Как работает нейросеть

Исследователи просили участников оценить привлекательность или непривлекательность продемонстрированных изображений людей, а в это время регистрировали их мозговые реакции с помощью электроэнцефалограммы. Ученые использовали так называемый метод потенциала, связанного с событием, который позволяет измерить отклик мозга на определенное ощущение или явление. Полученные данные передали нейросети, чтобы она училась создавать индивидуально привлекательные изображения для каждого участника.

Через два месяца участники вернулись для оценки результата. Исследователи продемонстрировали им два ряда изображений, в каждом из которых поместили по 12 картинок. Созданные по индивидуальным предпочтениям лица перемешали с другими непривлекательными и нейтральными. Респондентов попросили оценивать их по шкале от 1 (очень непривлекательное) до 5 (очень привлекательное).

Результаты

86,7 процента изображений, которые нейросеть создавала как привлекательные, участники назвали привлекательными.

20 процентов картинок, специально сгенерированных как потенциально непривлекательные, участники все равно посчитали привлекательными.

Это означает, что нейросеть создала только 20 процентов ложноотрицательных образов. Также более высокие оценки привлекательности получили изображения, которые нейросеть создала как привлекательные по сравнению с нейтральными и непривлекательными. Это означает, что нейросеть смогла найти такую структуру данных, которая позволяет разделять реакции мозга на привлекательные и непривлекательные лица, и делает она это с достаточно высокой точностью.

Когда эксперимент завершился, участников расспросили об их впечатлениях от полученных результатов. Те остались довольными. Некоторые даже оценили сгенерированные изображения как "идеальную красоту". Другие же отмечали сходство со своими партнерами и просили копию картинки для себя.