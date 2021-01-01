Пандемия, кризис, военные конфликты, масштабные пожары - все это сделало 2020 год одним из самых сложных за последние 2 десятилетия. Исследовательница Джанель Шейн предложила продвинутому алгоритму GPT-3 составить альтернативный прогноз событий на 2020 год.

Результат получился довольно непредсказуемым. Мы можем подбадривать себя одним – могло быть гораздо хуже и абсурднее, свидетельствует сценарий GPT-3.

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Пришельцы

Ну, можно сказать, классический прогноз. Искусственный интеллект тоже предположил, что в 2020 году мы могли пережить вторжение инопланетян. Они могли вторгнуться в Солнечную систему и быть вооруженными лазерами.

Странные животные

При этом на Соломоновых островах могли появиться трехметровые пингвины. Также нейросеть придумала, что российские охотники могли выдать медведям смертоносные рогатки (кто знает что именно имел в виду ИИ).

Апокалипсис

Если эти прогнозы для вас недостаточно жуткие и абсурдные, то обратите внимание на этот. Алгоритм говорит, что тьма из недр Земли могла выбраться на поверхность, а под ледниками Антарктиды могли заметить "инопланетные поселения муравьев".

Еще один альтернативный сценарий – заявление NASA о том, что Земля перестала вращаться. Так что коронавирус, это не так уж и плохо.