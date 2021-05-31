Нейросеть помогла составить карту темной материи вокруг Млечного пути

Согласно современным исследованиям, Вселенная примерно на 27% состоит из темной материи. Эта неуловимая сущность не дает себя обнаружить визуально. Но мы видим, как искривляется пространство-время под воздействием гравитации. Важным шагом в исследовании темной материи является составление карты ее распределения.

Гравитационное воздействие темной материи легче обнаружить на больших масштабах. Например, ее влияние на группы галактик. На меньших масштабах эффект уже не такой очевидный. Соответственно, выявить неуловимую сущность труднее. Поэтому команда астрофизиков из Южной Кореи и США использовала нейросеть, чтобы смоделировать распределение темной материи неподалеку от нашей Галактики.

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Скопление галактик Волосы Вероники, наблюдая которое Фриц Цвикке предположил существование скрытой массы / Фото Wikipedia

Детали исследования

Ученые взяли локальную область Вселенной вокруг нашей Галактики, использовали базу данных Cosmicflows-3, в которой содержится информация о свыше 17 тысяч окрестных галактик.

Чтобы нейросети было от чего отталкиваться, команда астрофизиков дала ей для анализа следующие данные:

Массу окружающих галактик;

Направления движения галактик;

Скорость движения галактик;

Модель крупномасштабной структуры Вселенной.

На основе этой информации нейронная сеть смогла запустить процесс глубокого анализа и обучения. Получив данные о крупномасштабной структуре Вселенной, в которой известно распределение темной материи, нейросеть смогла экстраполировать данные на меньший масштаб.

В результате астрофизики смогли получить карту распределения темной материи вокруг Млечного Пути.

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Карта распределения темной материи вокруг Млечного Пути / Фото Phys.org

Что видно на полученной карте

На трех проекциях показаны окрестности Млечного Пути. Паказанные проекции охватывают куб со стороной 40 мегапарсеков.

На проекции изображено:

Пометкой "Х" обозначен Млечный Путь;

красный цвет – это известные астрономам объекты;

желтым цветом обозначены нитевидные структуры темной материи, которые до этого были неизвестны;

черными стрелками обозначены гравитационные взаимодействия объектов.

Ученые считают, что точность их модели будет значительно повышена, когда поступят данные с космического телескопа James Webb, который планируют запустить в конце 2021 года.