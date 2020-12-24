Ученые с помощью нейронных сетей провели поиск новых объектов на поверхности Луны. Они обнаружили более 100 тысяч новых кратеров.

Планетологи обработали снимки поверхности Луны, применив для этого специальную нейросеть. Сами фото сделаны китайскими зондами "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2". В результате удалось идентифицировать более 100 тысяч ранее неизвестных кратеров. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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Что известно

Новое исследование китайских астрономов под руководством планетолога Чэнь Яна с Цзилиньского университета показало, что количество крупных кратеров на поверхности Луны может быть в несколько раз выше, чем считалось ранее. Ученые использовали специальный алгоритм, способный определять на снимках следы кратеров и устанавливать их возраст на основе различных данных, таких как цвет пород, особенности структуры поверхности и соседство с меньшими кратерами.

Анализ снимков поверхности спутника Земли позволил выявить около 117 тысяч кратеров диаметром 1 километр и больше. Ранее астрономам были известны около 7 тысяч кратеров. Большинство из ранее известных возникли примерно 3,92-3,85 миллиарда лет назад. В результате исследования практически удвоилось количество небольших кратеров диаметром от 1 до 3 километров, а также максимально больших, диаметр которых от 200 до 500 километров.

С поверхности земли следы падения мелких астероидов под действием эрозии исчезают довольно быстро. Но на Луне ситуация иная. Там нет атмосферы, ветра и воды. Поэтому за четыре миллиарда лет существования Солнечной системы на поверхности Луны образовалось огромное количество кратеров. По оценкам ученых на поверхности спутника Земли примерно пять тысяч кратеров диаметром от 1 до 20 километров, около миллиона кратеров диаметром от 10 метров до 1 километра, тогда как кратеров диаметром менее 10 метров – около миллиарда.