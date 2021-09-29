Нейросеть назвала подделкой одну из картин Рубенса ценой в миллионы долларов

В лондонской Национальной галерее выставлена картина "Самсон и Далила", которую, как считалось, написал Питер Пауль Рубенс. Швейцарские эксперты из компании Art Recognition с помощью нейросети решили проверить ее подлинность. Результат их поразил.

В 1980 году эту картину купили для Национальной галереи за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Она была гордостью и изюминкой коллекции.

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Подделка

Алгоритм сравнил рисунок со 148 другими работами нидерландского художника. Технология может улавливать мельчайшие детали, в том числе мазки кисти, уникальные для каждого живописца.

По словам исследовательницы Карины Повичи, она была просто шокирована результатом: "каждый фрагмент, каждый квадрат определялся как фальшивый с вероятностью более 90 процентов".

В прошлом специалисты уже выдвигали предположение, что это полотно может быть подделкой. Теперь же они получили железные доказательства:

Как пишет источник, исследователи повторили всю процедуру еще раз, однако результат оказался прежним: с вероятностью в 91 процент картина является подделкой.

Для проверки нейросеть также отсканировала другую картину Рубенса – "Вид на Хет Стин ранним утром".

Согласно результатам это полотно с вероятностью 98,76 процента написал сам художник.

Представитель Национальной галереи заявил, что музей будет ждать полной публикации результатов исследования, чтобы в полной мере оценить все доказательства. На их основе уже будут принимать решение о дальнейших действиях.