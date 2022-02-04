Алгоритм также способен показать идеальную связь между антителами, которые атакуют вирус. Тем самым он подскажет самый лучший путь для создания эффективных медицинских препаратов.
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Что известно
- Антитела – это небольшие белки, производимые иммунной системой. Чтобы нейтрализовать вирус, они прикрепляются к определенным его частям и нейтрализуют.
- Эта разработка появилась особенно вовремя, ведь сейчас ученые работают над синтетическими антителами, которые могли бы атаковать SARS-CoV-2.
- По замыслу они должны связываться с шиповидными отростками вируса, чтобы предотвратить его проникновение в клетку человека.
- Однако, чтобы успешно разработать синтетическое антитело, исследователи должны точно понимать, как оно будет прикрепляться к вирусу: белки могут склеиваться в миллионах комбинаций, поэтому поиск правильного белкового комплекса требует много времени.
- Для упрощения этого процесса понадобится Equidock.
- Модель машинного обучения сможет предусматривать комплекс, который образовывается при соединении двух белков.
- Она принимает трехмерные структуры антител и превращает его в трехмерные графики, которые могут обрабатываться нейронной сетью.
Машинное обучение очень хорошо фиксирует взаимодействие между разными белками, которые химикам или биологам трудно записать экспериментально. Некоторые из этих взаимодействий очень сложны, и люди не нашли хороших способов их фиксировать,
– говорит Октавиан-Юген Ганеа, сотрудник лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института
Equidock может предусмотреть конечный белковый комплекс всего за 1-5 секунд. В то время как методы, которые используют сейчас, забирают от 10 минут до часа и больше.