Нейросеть написала речь для Михаила Федорова: где ее слушать

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем канале в Telegram об эксперименте, в рамках которого искусственный интеллект создал для него речь. Произнесет ее он уже сегодня, 10 декабря.

Команда министра воспользовалась разработкой украинского стартапа Postello. Их искусственный интеллект создает целую речь всего на основе нескольких ключевых фраз.

Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung

Как это работает

Пользователь должен задать основное направление речи , а все остальное сделает нейросеть.

, а все остальное сделает нейросеть. Сейчас она работает не идеально и требует некоторых дальнейших корректировок текста.

Кроме того, разработка пока не поддерживает украинский язык.

ИИ-речь Федоров произнесет сегодня, 10 декабря, на питчинге Украинского фонда стартапов, который начнется в 14:00.

Содержание речи пока неизвестно.

Текст публикации Михаила Федорова:

"Сегодня впервые искусственный интеллект написал мне спич.



Поэкспериментировать с технологией предложили ребята из украинского стартапа Postello.



У идейного вдохновителя стартапа была компания, которая специализировалась на емейл-маркетинге на рынке США и Канады. Во время анализа бизнес-процессов команда заметила, что тратит слишком много времени на создание цепочки персонализированных емейл-писем. Попытки оптимизировать ресурсы вылились в создание Postello — сервиса, который с помощью нейросети генерирует тексты для постов в соцсети.



Особенность технологии в том, что ребята натренировали готовую модель искусственного интеллекта таким образом, чтобы выдавать осмысленный результат. Клиентами сервиса являются малый и средний бизнес. Пока что в основном на рынке США. Но уже есть пользователи в Канаде, Филиппинах, Индии, Австралии, Германии и Великобритании.



Дальше — ещё больше англоязычных стран и новые языки для других территорий.



Как это работает:

Вы даёте сервису основной месседж или ключевые слова (мы делали это на английском)

нейросеть развивает вашу мысль и буквально через несколько минут даёт готовый текст. Тоже на английском, но мы самостоятельно перевели его на украинский.

Конечно, технологию нужно ещё дорабатывать. Но я верю, что у компании есть большие перспективы.

Команда Postello в прошлом году получила грант от Украинского фонда стартапов в размере 25 тысяч долларов на стадии pre-seed и выиграла единорога у нас на Startup Club.



Какой в итоге у меня получился спич? Покажем сегодня на питчинге Украинского фонда стартапов. Кстати, самом массовом в истории Украины. Участвовать будут аж 111 команд.



Начало в 14.00, можно смотреть онлайн.



Верю в Украину как в будущую страну стартапов

Трансляция USF Annual Meeting 2021 во время которой объявят речь: видео