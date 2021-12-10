Команда министра воспользовалась разработкой украинского стартапа Postello. Их искусственный интеллект создает целую речь всего на основе нескольких ключевых фраз.

Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung

Как это работает

Пользователь должен задать основное направление речи , а все остальное сделает нейросеть.

, а все остальное сделает нейросеть. Сейчас она работает не идеально и требует некоторых дальнейших корректировок текста.

Кроме того, разработка пока не поддерживает украинский язык.

ИИ-речь Федоров произнесет сегодня, 10 декабря, на питчинге Украинского фонда стартапов, который начнется в 14:00.

Содержание речи пока неизвестно.

Текст публикации Михаила Федорова:

"Сегодня впервые искусственный интеллект написал мне спич.



Поэкспериментировать с технологией предложили ребята из украинского стартапа Postello.



У идейного вдохновителя стартапа была компания, которая специализировалась на емейл-маркетинге на рынке США и Канады. Во время анализа бизнес-процессов команда заметила, что тратит слишком много времени на создание цепочки персонализированных емейл-писем. Попытки оптимизировать ресурсы вылились в создание Postello — сервиса, который с помощью нейросети генерирует тексты для постов в соцсети.



Особенность технологии в том, что ребята натренировали готовую модель искусственного интеллекта таким образом, чтобы выдавать осмысленный результат. Клиентами сервиса являются малый и средний бизнес. Пока что в основном на рынке США. Но уже есть пользователи в Канаде, Филиппинах, Индии, Австралии, Германии и Великобритании.



Дальше — ещё больше англоязычных стран и новые языки для других территорий.



Как это работает:

Вы даёте сервису основной месседж или ключевые слова (мы делали это на английском)

нейросеть развивает вашу мысль и буквально через несколько минут даёт готовый текст. Тоже на английском, но мы самостоятельно перевели его на украинский.

Конечно, технологию нужно ещё дорабатывать. Но я верю, что у компании есть большие перспективы.

Команда Postello в прошлом году получила грант от Украинского фонда стартапов в размере 25 тысяч долларов на стадии pre-seed и выиграла единорога у нас на Startup Club.



Какой в итоге у меня получился спич? Покажем сегодня на питчинге Украинского фонда стартапов. Кстати, самом массовом в истории Украины. Участвовать будут аж 111 команд.



Начало в 14.00, можно смотреть онлайн.



Верю в Украину как в будущую страну стартапов

Трансляция USF Annual Meeting 2021 во время которой объявят речь: видео