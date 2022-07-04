Китайским инженерам удалось интегрировать чип в мозг, не открывая череп

Нейронные импланты обещают не только вылечить тяжелые болезни, но и подарить людям невиданные, даже фантастические возможности. Чтобы интегрировать их в человеческий мозг, нужно открыть черепную коробку и практически подключить чип к нейронам. Ученые из Нанькайского университета в Тяньцзине объявили о революционной технологии безопасной нейротрансплантации, которая решает эту проблему.

Инженерам удалось вживить электронный чип в мозг козла, не открывая его череп. Для этого они воспользовались эндоваскулярным устройством, введенным через вену и после перемещения в нужную область моторной коры начал точно считывать сигналы головного мозга животного.

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По словам разработчиков, новый подход гораздо безопаснее операций на открытом мозге, которые несут риски инфицирования и повреждения тканей. Наибольшее преимущество этой техники – отсутствие инвазивной операции на открытом мозге для получения электрических сигналов. Кроме того, как утверждают ученые, вся операция может быть завершена менее чем через два часа.

Этот подход – совершенно новый способ захвата электрических сигналов мозга. Это решение может стать прорывной технологией,

– заявил профессор Дуань Фенг, возглавляющий проект.

Он также отметил, что этот эксперимент был первым в своем роде для научного сообщества Китая.

Как прошла операция

В ходе исследования Фенг и его коллеги ввели в вену стент и провели его по сосудам в область моторной коры головного мозга животного. Через стент в нужное место был доставлен сам чип. Когда датчик занял нужную позицию, он подключил электроды к стенкам сосудов и стал регистрировать сильные и четкие электрические сигналы от мозга козла. Процедуру проводили с помощью высокоточного робота. Собранные данные передавались на компьютер дистанционно.



Ученые вживили козлу чип неинвазивно / Фото Nankai University

По словам руководителя проекта, по сравнению с описанной технологией традиционные имплантаты – это разрушительные и далекие от практического применения системы. Используя вместо них эндоваскулярные устройства, ученые и врачи смогут обеспечить своим пациентам безопасность операции и целостность мозга, уверен Фенг.

Развитие нейроимплантов

Стоит отметить, что мозговые импланты не являются новым и прорывным. Сегодня эти устройства помогают тысячам людей во всем мире, страдающим заболеваниями, которые не могут быть излечены другими методами. В частности, говорится о болезни Паркинсона, параличе и других заболеваниях мозга и нервной системы.

С развитием технологий перспективные проекты стали появляться все чаще – кроме фармацевтических и биохимических компаний, к работе над нейроимплантами присоединились крупные ИТ-компании.

Одна из компаний, о которой вы точно могли слышать – это Neuralink, основанная Илоном Маском. Компания работает над беспроводными микрочипами, работающими на базе ИИ. Особенностью Neuralink является то, что нейроимплант будет вживляться в мозг человека посредством специального робота, который делает это самостоятельно, очень точно и, как заявляет Маск, абсолютно безопасно.

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Как бы там ни было, но инвазивная методика создает значительные риски заражения и разрушения тканей мозга, какой бы автоматизированной она ни была. Та же Neuralink была вынуждена усыпить восемь испытуемых обезьян из-за своих неудачных экспериментов. Однако значительная часть испытаний у американской компании прошла успешно, поэтому уже на следующий год Neuralink планирует перейти на опыты с участием людей.