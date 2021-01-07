OpenAI разработала две новые нейросети. Одна из них, которая называется DALL-E, создает изображения, фотографии и рендеры на основе только описания. А вторая, CLIP, определяет объекты и классифицирует их.

Изображения, предлагаемые DALL-E, генерируются нейросетью самостоятельно. Для этого используется тот же подход, что и для GPT-3, другой разработки той же компании. В данном случае применяется пара текст-изображения, представленные как последовательность "токенов" из определенного алфавита, рассказывается на официальном сайте компании OpenAI.

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Детали

Нейросеть может создавать изображения одежды, интерьера, мебели, еды, животных. Например, она может создать картинки по запросу "дайкон в балетной пачке, что выгуливает собаку" или "кресло в форме авокадо".



Результат запроса "кресло в форме авокадо" / Скриншот сайта OpenAI

DALL-E понимает сложные абстрактные комбинации, может изменять стиль изображений, а также способна создавать реалистичные фото и несуществующие объекты.

Нейросеть способна не только генерировать изображения, но и достраивать любую прямоугольную область существующего изображения.



Нейросеть дополняет картинку / Скриншот сайта OpenAI

Другая разработка компании, нейросеть CLIP, способна распознавать, что показано на картинке по всему описанию, а не по тегу из одного слова. Издание Tech Crunch отметило, что это интересная и мощная технология, которая вскоре перерастет во что-то еще более интересное.