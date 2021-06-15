По данным экспертов, похожий троян продают на форумах в даркнете за 100 долларов. Он отличается низким уровнем обнаружения антивирусными программами.

Интересно Смарт-часы Huawei Band 6 уже в Украине: две недели автономной работы и 96 режимов тренировок

Какие данные похитил вирус

В NordLocker пришли к выводу, что вредоносная программа распространялось через пиратский Adobe Photoshop в 2018 году, активаторы Windows, взломанные игры, а также по электронной почте.

Вирус загружал пароли и личные данные пользователей, и даже делал фотографии с веб-камеры.

Облачный архив с базой данных содержит информацию, собранную с 3,25 миллиона компьютеров.

В общем вредоносная программа украла:

около 26 миллионов учетных данных,

более 2 миллиардов файлов cookie,

6,6 миллиона файлов.

Судя по сделанным трояном скриншотам, это произошло в период с 2018 по 2020 год.

Более 50 процентов украденных данных – текстовые файлы. Вероятно, большая часть этой коллекции содержит логи от различных программ. Однако есть вероятность, что в них могут быть и личные заметки, разнообразная конфиденциальная информация, а также пароли и логины, поскольку многие пользователи используют "Блокнот" для их хранения.