Неизвестный предупредил об "отключении интернета" за 15 минут до падения Facebook

Судя по всему, нас ждет новая теория заговора, которая расскажет о попытках контроля над интернетом. Как стало известно, на одном из анонимных форумов пользователь сделал публикацию, которая предупредила о "неизбежном отключении интернета". Над ним посмеялись. Изначально.

Сообщение появилось на форуме 4chan, где пользователи могут общаться анонимно. Заголовок предупреждал: "МАССОВОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА НЕИЗБЕЖНО".

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Он что-то знает?

Я работаю в большой глобальной интернет-компании, и слышу шепот о том, что сразу после полудня по восточному времени состоится массовое отключение интернета (примерно через 15 минут). Сначала из строя выйдут соцсети, а потом и весь остальной clearnet. Это уже начинается. Мне жаль,

– написал аноним.

общедоступная часть сети Интернет. То есть та, для доступа к которой требуется специальный софт. Фактически это понятие противоположное даркнету и сетям Tor.

Сначала над автором смеялись. Ему намекали, что он малолетний ребенок: "Мой папа работает в Microsoft, и он собирается запретить твой аккаунт Xbox Live. Это уже начинается, мне жаль", – написал один из пользователей. Однако уже через несколько сообщений другой участник форума сообщил, что Facebook и Instagram не работают.

Что было дальше – всем известно. Вся экосистема сервисов Facebook упала и не работала в течение шести часов. Компания позже назвала причиной ошибку при смене конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных.

Возникает вопрос: откуда неизвестный человек знал о будущем сбое, если это случайная ошибка?

С одной стороны, если кто-то знал об отключении, то это может говорить, что оно было кем-то спланировано с определенной целью.

С другой – исполнилась не вся информация анонима, ведь весь интернет не отключился. Серьезно пострадали только сервисы одной компании, а остальные столкнулись с легкими трудностями из-за внезапного наплыва пользователей.

Но есть и еще одна сторона ситуации: если предположить, что то, что произошло с Facebook, было саботажем внутри компании, что было одной из теорий, то сообщение на 4chan мог оставить сам злоумышленник. Однако компания говорит, что никакой атаки не было.

Подобные ситуации обычно порождают теории заговора и становятся поводом для обсуждения. Как будет на этот раз, покажет время.