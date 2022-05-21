Известно, что злоумышленники украли технику Apple на сумму более 1 миллиона рублей. Всего злоумышленники похитили восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера Mac.

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В ходе проверки выяснилось, что замки на дверях офиса остались целыми. Это может свидетельствовать о том, что воры имели ключи и знали, где хранится техника.

TikTok и ограничения для России

Напомним, что после начала войны в Украине ряд компаний сразу покинули российский рынок. Частично, если не полностью ограничили свою деятельность ресурсы и сервисы. В частности, сервис коротких видео TikTok сообщил о прекращении возможности добавления нового контента российскими пользователями, а также проведении прямых трансляций.

Соцсеть ограничила работу из-за резкого скачка уровня цензуры в России и одобрения нового закона о "фейковых новостях". Поэтому TikTok подчеркнули, что не имеют другого выбора, чем приостановить прямую трансляцию и новый контент для видеосервиса.

Apple даже удалили приложение соцсети из App Store для россиян, хотя само приложение не работало даже через VPN.

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"Возвращение" в Россию

Недавно в России начали раскручивать фейк о возвращении возможности нормального пользования сервисом, однако очень скоро компания опровергла это.

В компании опровергли информацию, сообщив журналистам одного из российских изданий, что возможность публикации контента в социальной сети отсутствует для пользователей из России и в ближайшее время о ее возвращении речь не идет.

Кстати, с недавнего времени вы можете наслаждаться любимым контентом еще больше, ведь 24 канал запустил свой тикток! В нем вы сможете узнать актуальные новости и еще искренне посмеяться. Там вас всегда будут ждать любимые ведущие – Екатерина Соляр и Артем Овдиенко.