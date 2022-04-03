Неизвестные предлагают основателю Rozetka продать весь бизнес по цене одного магазина

Владелец крупнейшего в Украине маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин рассказал Forbes, что получил предложение продать бизнес. Неизвестных лиц при этом называет "гиенами" из-за суммы, которую те предлагали.

Интернет-магазин Rozetka оказался в сложной ситуации из-за российского вторжения. Склады компании, расположенные вокруг Киева, стали недоступны, 25 магазинов разграблены и уничтожены оккупантами или мародерами, а оборот за три недели упал с 4 миллиардов до 23 миллионов гривен. Тогда и поступило предложение продать бизнес за смехотворную сумму.

Интересно У Rozetka большие проблемы: потерянные магазины, заблокированные склады и колоссальное падение оборота

Что известно

Как рассказывает Чечеткин, Rozetka не имела финансовой подушки, ведь практически всю прибыль реинвестировала в развитие и расширение бизнеса.

В самый сложный период ему предложили продать компанию всего за два миллиона долларов, тогда как еще в феврале стоимость Rozetka оценивали в один миллиард долларов.​

Появились гиены с предложением купить Rozetka по цене одного нашего магазина. Это в несколько раз меньше, чем наш фонд оплаты труда до войны,

– рассказывает основатель.

Бизнесмен не уточняет, кто именно выдвинул такое предложение, однако ясно, что от него он отказался.

Как мы уже писали ранее, сейчас Rozetka пытается перезапуститься, надеясь выйти на 20-25% довоенного оборота благодаря тем ресурсам, которые остались доступными. В частности Чечеткин вспоминает о львовском складе, на котором имеется определенная часть продукции.