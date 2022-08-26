Хакеры парализовали работу французской больницы и требуют 10 миллионов долларов

Медицинский центр Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF), расположенный в 28 километрах от центра Парижа, пострадал от рук хакеров. Он обслуживает территорию с населением 600 тысяч человек и теперь вынужден отказывать пациентам.

Технические детали не разглашаются, однако известно, что вызванный атакой сбой продолжается до сих пор. CHSF обследует пациентов, однако если те нуждаются в неотложной помощи, вынужден направлять их в другие медицинские учреждения. Кроме того, больница отложила плановые операции.

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Что известно

Французское издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники в местных правоохранительных органах, пишет, что атаковавшие CHSF злоумышленники потребовали у администрации больницы выкуп в размере 10 000 000 долларов в обмен на ключ дешифрования.

По информации журналистов, сейчас это дело передано парижской жандармерии, а точнее специалистам из Центра по борьбе с киберпреступностью.

Предполагают, что за атакой могут стоять вымогательские группировки LockBit 3.0 или Rangar Locker , поскольку атаками этих вымогателей обычно занимаются именно эксперты Центра по борьбе с киберпреступностью.

, поскольку атаками этих вымогателей обычно занимаются именно эксперты Центра по борьбе с киберпреступностью. При этом следует отметить, что LockBit 3.0 строго запрещает своим клиентам, которым продает свое вирусное ПО, атаковать и шифровать системы поставщиков медицинских услуг.

Заместитель мэра, а также президент наблюдательного совета CHSF Меди Зегуф заявил, что персонал вернулся к бумаге и ручкам в своей работе с уже госпитализированными пациентами. Новых же зарегистрировать больше не могут.