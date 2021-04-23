Ресурс Gizmochina написал о проблемах со смартфонами, ссылаясь на сообщения пользователей, опубликованные в сети Weibo. Последние оставляют комментарии на странице основателя и генерального директора Xiaomi Лея Цзюня.

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Что случилось с телефонами

В своих комментариях разные пользователи рассказали про одну и ту же проблему, связанную с выгоранием материнской платы Mi 11. К сожалению, руководитель компании пока не ответил на комментарии.

Отмечают, что незадолго до того, как устройство полностью выходит из строя, смартфон начинает сильно нагреваться. Вероятно, причина в проблеме с системой отвода тепла, но Xiaomi официально этого не подтвердила.

Xiaomi Mi 11 стал довольно популярным в Китае. Всего за 21 день было реализовано более 1 миллиона экземпляров смартфона. С момента его выхода пользователи жаловались на различные проблемы, такие как высокое энергопотребление и снижение времени автономной работы, а также периодические перегревы устройства, особенно во время запуска игр.

Насколько данная проблема является масштабной, неизвестно.