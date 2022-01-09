Нефритовый кролик: загадка "хижины" на Луне разгадана

Загадочный объект, обнаруженный около месяца назад китайским ровером "Юйту-2" на обратной стороне Луны, который назвали "таинственной хижиной", оказался просто камнем. Мистикам и конспирологам придется ждать новых подобных открытий.

Объект, который отдаленно напоминал хижину и, как казалось, имел близкую к кубической форму, на самом деле оказался небольшим камнем, который лежал на краю кратера. Истинную природу объекта ровер раскрыл, просто немного приблизившись к нему.

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Нефритовый кролик

Из-за своей забавной формы объект получил новое прозвище – "Нефритовый кролик". Камень действительно напоминает кролика с определенного угла обзора. Примечательно, что название лунохода "Юйту-2" переводится с китайского как "нефритовый кролик" – получается, что аппарат встретил на Луне свой собственный талисман.



"Нефритовый кролик" на поверхности Луны / Фото weixin

Китайская лунная миссия

Из-за особенностей перспективы и восприятия объекты на поверхности Луны на фото часто кажутся значительно большими, чем они есть на самом деле. Игра теней и перспективы не впервые удивляет исследователей, и такие находки на поверхности нашего спутника далеко не единичные.

Луноход прибыл на спутник Земли с посадочным модулем "Чанъе-4" в 2019 году, и это первый аппарат, который исследует обратную сторону Луны. "Юйту-2" работает на солнечной энергии, поэтому он переходит в режим ожидания, ожидая восхода Солнца. Именно потому на выяснение природы загадочного объекта понадобилось некоторое время.