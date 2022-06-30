Samsung готовит новые смартфоны с гибким экраном, но бюджетным ценником

Гибкие смартфоны Samsung удовольствия не из дешевых – ценники на них достигают более 1000 долларов. Похоже в компании окончательно овладели технологией и готовятся выпустить на рынок новые относительно недорогие модели устройств с гибкими экранами.

Известное южнокорейское издание утверждает, что компания Samsung Electronics готовит гибкий смартфон начального уровня по цене до 1 миллиона корейских вон – около 770 долларов, что значительно дешевле, чем флагманские модели Samsung.

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Каким будет "недорогой" гибкий Samsung

Подразделение Samsung — Mobile Experience (MX), недавно приступившее к реализации проекта по разработке и планированию производства относительно недорогих вариантов Galaxy Z Fold и Flip. Предполагается, что вендор намерен лишить новинку премиум-функций и выпустит ее в продажу в 2024 году.

Во главу угла стратегии стала идея создания "гибкого Galaxy A", в котором будут отсутствовать некоторые функции, характерные для его более дорогих собратьев. Благодаря этому цена новых вариантов в случае начала их продаж будет значительно ниже – по данным издания, в Южной Корее в прошлом году новые Galaxy Z Fold и Flip стоили от 960 до 1540 соответственно.

Другими словами, производитель намерен быстро увеличить долю на рынке гибких смартфонов благодаря высокой ценовой конкурентоспособности. Кроме того, это увеличит долю гибких смартфонов в линейках Samsung с однозначных процентных показателей до двузначных.

Samsung захватывает рынок гибкими смартфонами

Бюджетные смартфоны и продукты среднего ценового уровня играют ключевую роль в стратегии расширения доли Samsung на рынке гаджетов. Фактически и вполне предсказуемо, гаджеты серии Galaxy A продаются гораздо активнее, чем Galaxy S. На мировом рынке производитель уже занимает 90% среди гибких смартфонов, но намерен дополнительно укрепить свои позиции в этом перспективном сегменте.

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В этом году компания планирует продать еще больше гибких смартфонов, а вот прогнозируемое количество продаж классических моделей типа Galaxy A и Galaxy S, наоборот, должно сократиться. Да, гибких смартфонов Samsung, вероятно, будет продано в этом году уже не 10 миллионов, как ожидалось ранее, а 15 миллионов.

Считается, что такие показатели учитываются и Apple, которая намерена приступить к выпуску гибких смартфонов в ближайшие годы, а также, конечно, китайскими производителями, которые в последнее время активно расширяют присутствие на рынке гаджетов.