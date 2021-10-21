Недавно запущенный российский спутник-шпион сгорел в атмосфере

Может показаться, что отправить аппарат в космос – простая задача. Но выводом на орбиту работа не завершается – теперь нужно, чтобы сам спутник функционировал нормально. Например, у российского космического аппарата "Космос-2551" после вывода на орбиту 9 сентября 2021 года что-то пошло не так. Стало известно, что этот спутник-шпион сгорел в атмосфере.

После запуска "Космоса-2551", тот оказался неисправным и не смог откорректировать свою орбиту. Это привело к постепенной ее деградации вследствие сопротивления слабой атмосферы Земли. Последние данные по орбите свидетельствовали, что она составляет всего 146 на 158 километров. Около 4:40 по Всемирному координированному времени шпион "Космос-2551" вошел в атмосферу и, сгорая, пронесся над Канадой и несколькими штатами США. Поскольку вес аппарата составлял около 500 килограммов, то сомнительно, что какие-то его части долетели до поверхности.

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Падение "Космос-2551": смотреть видео

Атмосферное шоу с огненным шаром

Конечно, очевидцы происшествия были поражены таким зрелищем, ведь над их головами не каждый день пролетает огненный шар, который распадается на обломки.

Сначала люди, конечно, не знали о том, что именно они наблюдают. Однако скоро специалисты уточнили время падения тогда еще неизвестного космического тела и трассу прохождения "Космоса-2551". Эти данные сошлись, что и позволило понять, что огненный шар над США и "Космос-2551" – это один объект.

О наблюдении за падением космического тела американской метеорной организации сообщили более 150 очевидцев, что довольно много. Некоторые из них прислали фото и видео происшествия.

Фотографии очевидцев происшествия / Фото