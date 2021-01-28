Швейцарские астрономы обнаружили в созвездии Скульптора, на расстоянии 200 световых лет от Земли, уникальную систему экзопланет. В системе все, кроме одной планеты, вращается вокруг звезды в непривычном ритме. Это открытие, по мнению исследователей, требует пересмотра представлений о том, как формируются планеты, в том числе, в нашей Солнечной системе.

Источник: ZME Science

Наблюдая звезду TOI-178, команда астрономов из университетов Берна и Женевы сначала решила, что вокруг нее вращаются всего две экзопланеты. Однако более пристальное изучение позволило определить, что их шесть, и орбиты пяти из них имеют весьма необычные свойства.

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Что необычного в орбитах выявленных экзопланет

Особенности их движения указывают на то, что с момента рождения этих планет на них не влияли космические события. Однако даже внутри такой системы существует определенный хаос, и построение этих планет демонстрирует дисгармонию, столь же редкую, как редкие их гармоничные орбиты.

Система состоит из планет размером от одного до трех размеров Земли и массой от 1,5 до 30 ее масс. Некоторые каменные и более крупные нашей планеты – так называемые суперземли. Другие газообразные, как внешние планеты Солнечной системы, но намного меньше – класс мининептунов.

Все они, за исключением одной планеты, ближайшей к звезде, обнаруживают резонанс, который можно наблюдать в повторяющихся закономерностях их орбит. Это означает, что планеты вращаются вокруг TOI-178 с регулярными интервалами.

Чем это отличается от движения космических тел в Солнечной системе

Похожий, хотя и менее сложный резонанс, можно наблюдать и в Солнечной системе, но не у планет, а в трех спутников Юпитера. Ио осуществляет четыре полных оборота, пока Ганимед делает один, который, в свою очередь, описывает два полных оборота за один оборот Европы. Пять внешних планет TOI-178 движутся гораздо сложнее. Вместо 4:2:1, как в лун Юпитера, мы имеем здесь 18:9:6:4:3.

Это означает, что система с момента появления была по большей части лишена внешнего воздействия, например, ударов астероидов или гравитационного влияния другой системы. В противном случае такая конфигурация их орбит была бы нарушена.

Есть в этой системе и дисгармония. Она проявляется в плотности состава отдельных экзопланет: плотные суперземли в них соседствует с газообразными мининептунами. В Солнечной системе это не так – более плотные, каменные планеты расположены ближе к звезде, а газообразные, менее плотные – ближе к окраинам.