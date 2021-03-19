Обнаруженную при раскопках в Помпеях "лавку фастфуда" теперь можно увидеть в почти первозданном виде в 3D. Испанский проект реконструировал исторический памятник с помощью современных компьютерных технологий.

Автор работы Пабло Реско предупреждает, что это не точная реконструкция. Она сделана не на основе археологических планов и точной документации раскопок, а на основе фотографий термополия из Помпеев.

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Что известно о находке в Помпеях

Термополий – это древнеримские заведения питания, или бары, которые строились таким образом, чтобы их прилавки выходили на улицу. В такие прилавки встраивали большие чаны с водой, которую потом подогревали на огне внизу. На этих чанах разогревали еду для посетителей.

Проект 3D-реконструкции был выполнен как иллюстрация к учебному курсу о виртуальной реставрации для Университета Аликанте. Задача не состояла в том, чтобы воссоздать конкретный термополий. Эта реконструкция позволяет понять, как могла бы выглядеть римская таверна. Автор показал на видео, как проходил процесс реконструкции.

Как выглядел термополий в Помпеях: видео

Прилавки могли быть украшены богатыми картинами, на некоторых из которых изображены сцены, происходящие в самой таверне. Кроме того, в этих местах можно найти амфоры и другие керамические сосуды, стаканы, тарелки, кувшины, продукты, многие из которых можно было бы подвесить на деревянных решетках, расположенных в верхней части. Но есть элементы, которые не были воссозданы с учетом эталона, например тротуар, поскольку у нас не было историко-археологических данных, от которых мы могли бы отталкиваться, — рассказал автор.

Процесс создания объемной модели: видео

Находка была частично раскопана еще в 2019 году. Археологам открылся объект возрастом в две тысячи лет, ранее погребен под многометровым слоем пепла и вулканических пород после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm — Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 26, 2020

Прилавок украшен цветными фресками с изображениями уток и петуха, которые, вероятно, служили для привлечения внимания посетителей и могли намекать на ассортимент блюд. Фрески хорошо сохранились до наших времен. В городе были десятки таких "забегаловок", что свидетельствует о распространенной практике продавать еду на вынос в Римской империи – как правило в таких заведениях не было мест для сидения; известно лишь об одной находке с сидячими местами. Так хорошо сохранившихся ресторанов в Помпеях еще не находили.

Среди других сохранившихся фресок можно увидеть нимфу на лошади в подводном царстве и собаку на поводке.