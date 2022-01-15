Небоскреб в Сан-Франциско стремительно наклоняется: чем это грозит и что будет дальше
Источник:NBC
Власть американского города Сан-Франциско обеспокоена состоянием жилого небоскреба Millennium Tower. Он постепенно превращается в Пизанскую башню.
Инженеры фиксируют наклон по 7,5 сантиметров в год. К началу 2022 года "башня тысячелетия" уже наклонилась примерно на 66 сантиметров к северо-западу.
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Что происходит с небоскребом
- О проблеме известно уже пять лет.
- В прошлом году провели ремонтные работы, однако оказалось, что они не помогли.
- Здание продолжает проседать в землю на 5 сантиметров в год.
- Небоскребы обычно дают усадку после строительства, но не такую большую, как в этом случае.
Небоскреб остается безопасным, но мы считаем, что необходимо возобновить строительство и завершить его как можно скорее,
– заявил инженер по ремонту Рон Гамбургер на очередных городских слушаниях по этому вопросу, которые состоялись в начале января.
При нынешних темпах сдвига наклон башни может достичь функционального максимума в метр всего за несколько лет. Лифты и сантехника в этом случае могут перестать работать. Чтобы остановить процесс, инженеры планируют установить 18 стальных свай. Сейчас это лучший способ остановить наклон и, возможно, пустить его в обратном направлении, выровняв здание. В это планируют вложить 100 миллионов долларов.
Почему наклоняется башня
- Компания-застройщик обвиняет в ситуации строителей соседнего небоскреба – якобы были некорректно проведены земляные работы.
- Строители вину не признают и утверждают, что сама Millennium Tower построена с нарушениями.
- Городской надзиратель Сан-Франциско Аарон Пескин возмущен состоянием работ по ремонту, которые, хоть и начались, но никакого результата еще не принесли из-за отсутствия четкой координации действий, и требует исправить ситуацию в кратчайшие сроки.