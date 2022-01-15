Инженеры фиксируют наклон по 7,5 сантиметров в год. К началу 2022 года "башня тысячелетия" уже наклонилась примерно на 66 сантиметров к северо-западу.

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Что происходит с небоскребом

О проблеме известно уже пять лет.

В прошлом году провели ремонтные работы, однако оказалось, что они не помогли.

Здание продолжает проседать в землю на 5 сантиметров в год.

Небоскребы обычно дают усадку после строительства, но не такую большую, как в этом случае.

Небоскреб остается безопасным, но мы считаем, что необходимо возобновить строительство и завершить его как можно скорее,

– заявил инженер по ремонту Рон Гамбургер на очередных городских слушаниях по этому вопросу, которые состоялись в начале января.

При нынешних темпах сдвига наклон башни может достичь функционального максимума в метр всего за несколько лет. Лифты и сантехника в этом случае могут перестать работать. Чтобы остановить процесс, инженеры планируют установить 18 стальных свай. Сейчас это лучший способ остановить наклон и, возможно, пустить его в обратном направлении, выровняв здание. В это планируют вложить 100 миллионов долларов.

Почему наклоняется башня