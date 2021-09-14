"Небо больше не предел" Стив Возняк основал собственную космическую компанию Privateer Space

Один из основателей Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании под названием Privateer Space. Деталей о своей новой компании Возняк не рассказал, только пообещал, что она "не будет похожа на другие".

На YouTube опубликовали релизное видео Privateer Space. Здесь упоминается, что новую компанию основали Стив Возняк и бывший инженер Apple Алекс Филдинг.

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Релизное видео запуска космической компании Privateer Space: смотрите онлайн

Интересно, что в прошлом Возняк и Филдинг неоднократно работали вместе над различными проектами.

В 2002 году они стали соучредителями компании Wheels of Zeus (WoZ) , которая занималась разработкой смарт-трекеров на основе спутниковой навигации GPS.

, которая занималась разработкой смарт-трекеров на основе спутниковой навигации GPS. Позже Возняк вошел в совет директоров Ropcord Networks, робототехнической компании, которая была основана Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.

Что еще известно о Prevateer Space

На официальном сайте Privateer Space сказано, что на предстоящей технологической конференции AMOS, которая состоится 14 сентября на острове Мауи Гавайского архипелага, будет представлено больше подробностей о новой космической компании.

Очевидно, Возняк и Филдинг планируют выйти на высококонкурентный рынок частных аэрокосмических услуг, где себя очень комфортно чувствуют SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Rocket Lab Питера Бека. Кроме того, на рынке есть много меньших компании, которые предлагают ряд услуг, поэтому навязать им конкуренцию будет непросто, однако занять свою нишу все еще можно.