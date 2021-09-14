На YouTube опубликовали релизное видео Privateer Space. Здесь упоминается, что новую компанию основали Стив Возняк и бывший инженер Apple Алекс Филдинг.
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Релизное видео запуска космической компании Privateer Space: смотрите онлайн
Интересно, что в прошлом Возняк и Филдинг неоднократно работали вместе над различными проектами.
- В 2002 году они стали соучредителями компании Wheels of Zeus (WoZ), которая занималась разработкой смарт-трекеров на основе спутниковой навигации GPS.
- Позже Возняк вошел в совет директоров Ropcord Networks, робототехнической компании, которая была основана Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.
Что еще известно о Prevateer Space
На официальном сайте Privateer Space сказано, что на предстоящей технологической конференции AMOS, которая состоится 14 сентября на острове Мауи Гавайского архипелага, будет представлено больше подробностей о новой космической компании.