Сейсмологический центр Китая сообщил, что метеорит упал на землю в 40 километрах от города Юйшу в безлюдной местности.

Жителей китайской провинции Цинхай утром 23 декабря разбудил сильный шум: сначала люди почувствовали, как дрожит земля, а затем небо над регионом озарила ослепительная вспышка, сообщает 24 канал.

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На зафиксированных видео видно, что большой горящий шар осветил темное утреннее небо. Позже в сейсмологическом центре Китая подтвердили, что над округом пролетел метеорит.

Метеорит над небом Китая, видео:

В управлении округа Нангцянь сообщили, что метеорит улетел в сторону озера Чанду. Обошлось без жертв и разрушений.