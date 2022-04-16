В небе Аляски заметили странный столб дыма: очевидцы зафиксировали явление и не верят объяснению

Сразу несколько жителей Аляски заметили необъяснимое явление в небе над горами. Местные власти попытались объяснить гигантский столб дыма, однако очевидцы, похоже, больше верят в НЛО.

Свидетели происшествия над Ленивой горой (Lazy Mountain) распространяют фотографии в фейсбуке. В частности, фото появились в группе региона Палмер.

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Что известно

Одним из очевидцев является Маттиас Алвин. В четверг утром он вышел из своего дома, чтобы завести машину и увидел в небе что-то необычное.

Я поднял глаза и увидел странное – я бы назвал это столбом дыма. Это была темная серая полоса на небе, которая двигалась вертикально,

– сказал он.

Алвин сделал несколько фотографий в течение 45 секунд. Сначала он подумал, что наблюдает за падением самолета.

Снимки непонятного столба дыма, замеченного над Ленивой горой / Фото Маттиаса Алвина

Правоохранительные органы сразу отправили в сторону феномена поисковик, однако пилоты ничего не нашли. Тогда вопросы переадресовали военным.

Между тем, жена Алвина опубликовала снимки на своей странице и в группе региона, где аналогичными наблюдениями делились и другие жители.

Люди предполагали, что стали свидетелями запуска ракеты, падения метеора, авиакатастрофы, извержения вулкана или даже военной операции.

Через несколько часов военнослужащие публично рассказали о своем расследовании.

По их версии, то, что Алвин увидел, было следом конденсата от самолета, который осветило сходящее Солнце. Тот действительно летел горизонтально, однако угол обзора создал иллюзию, будто объект падает за гору.

Полицейские считают, что на фотографиях и видео виден след от коммерческого самолета в сочетании с восходящим солнцем, что вместе создало уникальное атмосферное зрелище. Мы очень благодарны многочисленным жителям Аляски, которые сегодня утром сообщили о подозрительном зрелище в правоохранительные органы,

– написали они.

По словам военнослужащих, расследование показало, что крупный коммерческий самолет пролетал в этом районе примерно в то время, когда были сделаны фотографии и видео. С ним связались и выяснили, что условия полета были нормальными, никаких проблем не наблюдали.



След в небе с другого ракурса / фото Christine Spinelli

Издание Anchorage Daily News цитирует слова Эдди Зингона, метеоролога из Национальной метеорологической службы в Анкоридже, который сказал, что объяснение военнослужащих связано с тем, что им известно о следах конденсации – облака водяного пара, производимых самолетами, путешествующими на большой высоте. В четверг утром в атмосфере было много влаги, что могло привести к образованию следов конденсата. "Это был просто очень яркий след", – говорит он.

На этом ролике можно увидеть пример следа конденсата, который может создавать самолет при определенных условиях: видео

Реакция комментаторов

Комментаторы в социальных сетях сразу же начали пытаться найти дыры в этом объяснении, причем некоторые предполагали, что правительство скрывает падение НЛО или тайное испытание оружия.

"Наше Правительство проводит испытания гиперзвуковых ракет и самолетов. Я бы предположил, что широкая общественность не будет знать о влиянии или последствиях, которые будут иметь такой космический корабль или оружие на нашу атмосферу. ??? Еда для размышлений." – написал один из участников разговора.

Кое-кто даже заявил, что слышал, как над его головой быстро пролетели 2 реактивных самолета. Другие пытались объяснить явление "атмосферными экспериментами" или же просто заявляли, что не верят этой версии.