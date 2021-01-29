Недавно компания Meizu заявила, что ее новый флагманский смартфон Meizu 18 будет работать на базе процессора Snapdragon 888. Сейчас в сети появилось короткое видео, демонстрирующее этот еще не представленный смартфон.

Источник: Sparrows News

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu 18 получит уникальную фронтальную камеру, которую разместили под дисплеем.

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Правда, неизвестно, какая именно модель показана на видео: базовая Meizu 18 или продвинутая Meizu 18 Pro. По данным источников, производитель может выпустить такую модификацию ограниченной партией. При этом серийная версия получает врезанную в экран фронтальную камеру.

Meizu 18 засветился на видео

Что известно о Meizu 18

По слухам, новинка получит OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон также будет работать от аккумулятора емкостью на 3910 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки.

Когда ждать анонса

Никакой информации от производителя пока не поступало. Однако инсайдеры говорят, что презентацию новинки стоит ожидать весной этого года.

Базовая версия Meizu 18 может быть оценена в 580 долларов (16 500 гривен).