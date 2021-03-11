Уже очевидно, что компания Apple активно работает над выпуском нового поколения своих беспроводных наушников AirPods 3. Свежие фото будущей новинки доказывают, что анонс точно не за горами.

Напомним, лишь 10 марта мы показали рендерные изображения AirPods 3, которые появились в сети. А сейчас инсайдеры опубликовали "живые" фото будущей новинки.

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Что известно об AirPods 3

Живые фото полностью подтверждают слухи об AirPods 3, которые уже были в сети раньше. Кроме того, "живые" фото полностью повторяют рендерные.

Фото AirPods 3 / Фото MyDrivers

Инсайдеры уже неоднократно сообщали, что в дизайне AirPods 3 будут похожи на AirPods Pro. Это мы тоже видим по фото. Также AirPods 3 должны получить систему активного шумоподавления и переменные силиконовые вкладыши в комплекте.

Стоимость AirPods 3 пока неизвестна. По слухам, новинка будет дешевле AirPods Pro, но при этом дороже AirPods 2.

Когда презентуют

Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что Apple запланировала на 23 марта презентацию. Поэтому есть большая вероятность, что именно тогда презентуют новое поколение AirPods 3.