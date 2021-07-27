Карстовая пещера в горе Hohle Fels, Швабская Юра, Германия, долгие годы хранила невероятный клад – древнейший листовидный наконечник копья, который изготовили неандертальцы 65 тысяч лет назад. Тщательные исследования показали, что он крепился на деревянное копье и использовался для охоты на крупных животных.
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Найденный в пещере наконечник для копья / Фото University of Tübingen
Чем выдающаяся находка
До сих пор считалось, что листовидные наконечники для копий у неандертальцев появились примерно 55 – 45 тысяч лет назад. То есть в то время, когда эра "параллельного человечества" уже заканчивалась, а из Африки пришли люди современного типа.
Долгое время остается открытым вопрос о технологическом уровне неандертальцев. Ученые предполагали наличие в тогдашних жителей Европы технологических копий с каменными наконечниками, однако уверенных доказательств этому не было. В то же время их отсутствие могло бы свидетельствовать, что неандертальцы не были умелыми охотниками, ведь с деревянным наконечником будет сложно поймать, например, лошадь, оленя или медведя.
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Наконечник на полу пещеры Hohle Fels / Фото University of Tübingen
Что известно о находке
Размеры артефакта:
- Длина – 7,6 сантиметра.
- Ширина – 4,1 сантиметра.
- Толщина – 0,9 сантиметра.
Весило каменное орудие всего 28 граммов. Зная пропорции артефакта, ученые предположили, что его использовали на пике для ближнего боя.
На находке были обнаружены следы клея на растительной основе и шнуровки. Эти средства надежно крепили наконечник к деревянному копью, которое позволяло эффективно им пользоваться.
Поскольку артефакт изготовлен из флинта, то и физические качества у него соответствующие: твердый и хрупкий. Хрупкость, вероятно, послужила причиной того, что его выбросили. На наконечнике обнаружили следы ударов обо что-то твердое, что повлекло частичное разрушение. Орудие пытались повторно обострить, но хрупкость флинта привела к тому, что орудие триснуло. Поэтому, вероятно, его и выбросили.