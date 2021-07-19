На сколько процентов человек отличается от неандертальцев

Современный человек – это следствие того, что наши предки победили в эволюционных соревнованиях много тысяч лет назад. Наступление ледников, гигантские шерстистые носороги и свирепые волки не остановили экспансии человечества. Не смогли этого сделать неандертальцы и другие "человечества". И насколько мы отличаемся от наших родственников?

Что делает людей уникальными и отличает наш вид от неандертальцев, денисовцев, хоббитов с острова Флорис и других "параллельных человечеств"? Конечно, все дело в генах, которые мутируют и придают видам уникальные качества, которые помогают выживать или даже доминировать. Казалось бы, что генетически мы должны значительно отличаться от наших близких родственников, неандертальцев и денисовцев. Но оказалось, что это не так.

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Исследования ученых

В новом исследовании ученые использовали ДНК неандертальцев и денисовцев, которую удалось добыть из окаменевших останков "людей". Возраст костей составляет 40-50 тысяч лет.

Кроме того, ученые взяли для сравнения ДНК 279 современных людей, чтобы понять, насколько мы, современные люди, отличаемся от "параллельных людей" прошлого. Ученые давно знают, что у людей есть общие гены с неандертальцами. Последний общий предок с ними жил около 500 – 600 тысяч лет назад.

Тщательно проанализировав полученные образцы ДНК, ученые обнаружили, что лишь 7% генов являются уникальными для людей. Все остальные гены – общие и приобретенные от древних "людей". Поэтому не такими уж разными были мы и неандертальцы или денисовцы.

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Но оказалось, что только 1,5% генома общие для всех людей, которые живут сегодня, ведь люди в разных частях мира долгое время жили и эволюционировали несколько по разному: кто-то приспосабливался к сухим и жарким условиям, кто-то – к влажным и жарким, а кто-то жил в условиях долговременной зимы.

Ученые отметили, что уникальные для человечества гены "имеют отношение" к нервному развитию и функциям головного мозга. Это дает намек на то, что, вероятно, у нас развивались отдельные уникальные мутации, которые позволили Homo Sapiens быть более адаптивным видом, чем другие "параллельные человечества".