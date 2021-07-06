В Германии, недалеко от западного Гарца расположена Einhornhöhle – Пещера единорогов. Размещенная в горах Центральной Германии, она издавна манила охотники за сокровищами, которые искали там то, что они считали окаменелостями единорогов. Вместо единорогов там нашли многочисленные кости древних животных и остатки представителей "параллельного человечества". В 2017 году появилась новая находка – кость вымершего большерогого оленя, на которой отчетливо виднелись следы культурной обработки.

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Кость оленя, на которой отчетливо видны следы обработки / Фото Nature Ecology & Evolution

Подробнее о находке в Пещере единорогов

Используя метод радиоуглеродного датирования, археологи определили, что найденному артефакту не менее 51 тысячи лет, что раньше прибытия Homo sapiens в Центральную Европу примерно на 10 тысяч лет.

Находка означает, что у неандертальцев было понятие культуры задолго до знакомства с человеком. Почему ученые так решили?

Находка имеет размеры примерно 5,5 сантиметра в длину и 4 сантиметра в ширину. Толщина составляет 3 сантиметра. На ней четко видно 6 диагональных пересекающихся линий, намеренно вырезанных на кости, образующих своего рода шеврон, покрывающий большую часть одной поверхности. Украшенная гравировкой кость, по мнению исследователей, не имеет очевидной практической пользы, что говорит о способности неандертальцев заниматься творчеством.

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Найденная кость оленя / Фото Nature Ecology & Evolution

Сложный производственный процесс, ведущий к созданию надрезов, их систематическое положение и отсутствие гигантских оленей на север от Альп подтверждают идею "намеренного действия" и "символического значения",

– пишут авторы исследования.

Также исследователи говорят, что известно еще несколько открытий того же периода, приписываемых неандертальцам. Находки представляют собой изделия из кремня, различные горные породы, которые подверглись обработке, и зубы, намеренно отмеченные штриховкой или зигзагообразными знаками.

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Но находка кости древнего оленя определяется учеными как самое сложное проявление творчества неандертальцев того периода.

Интересно то, что другие подобные артефакты, которые, вероятно, принадлежали "руке неандертальца", очень разнятся между собой. Ученые объясняют это тем, что "параллельное человечество" не передавало знания о творческой обработке предметов следующему поколению. Поэтому каждому "новому" неандертальцу нужно было все придумывать самому.